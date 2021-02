Crash na politieachtervolging in Anderlecht: bestuurder zwaargewond

Het begon allemaal met een inhaalmanoeuvre, waarbij de chauffeur bijna frontaal op een politiepatrouille reed. De patrouille zette daarop de achtervolging in, maar de verdachte weigerde aan de kant te gaan en te stoppen. In plaats daarvan doofde hij zijn lichten en reed aan hoge snelheid verder richting Albert I-Square in Anderlecht.

"Na een korte achtervolging, heeft de wagen een andere wagen geraakt die geparkeerd stond. Het is volledig gecrasht, en de bestuurder zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij is zwaargewond", zegt Kristof Claessens van de politie Brussel-Zuid. Er is een onderzoek ingesteld. Volgens de eerste vaststellingen waren de nummerplaten op het voertuig gestolen.