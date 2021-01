De Britse vaccinatiecampagne: eindelijk een succesverhaal voor Boris Johnson

Natuurlijk verlopen de Britse vaccinaties niet overal even rimpelloos. Huisartsenpraktijken klagen over de onregelmatige bevoorrading, en in sommige delen van het land komt het programma maar moeizaam op gang. Maar het is de grootste logistieke overheidscampagne sinds de Tweede Wereldoorlog en de solidariteit onder de Britten is indrukwekkend.

Wat hun etnische achtergrond of afkomst ook moge zijn, telkens weer slagen de Britten erin om in tijden van crisis aan één zeel te trekken en het algemeen belang voor te laten gaan op het eigenbelang. Het is hun befaamde Dunkirk Spirit uit de Tweede Wereldoorlog, toen duizenden nauwelijks zeewaardige bootjes en scheepjes driehonderdduizenden soldaten konden evacueren vanop een omsingeld strand in Noord-Frankrijk.