Antwerpse burgemeester De Wever geeft bevel tot tijdelijke sluiting synagoge in Van Spangenstraat

Volgens het kabinet van de burgemeester werd onder meer het samenscholingsverbod niet gerespecteerd en werden ook de medische en hygiënevoorschriften voor de bestrijding van de pandemie niet gevolgd. Een bestuurlijke sluiting was dan ook onvermijdelijk, klinkt het.

“Dat het synagogebestuur zelf het initiatief nam om tijdelijk de deuren te sluiten, was een positief signaal,” zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Maar daarnaast moeten ook de bestuurlijke procedures uitgevoerd worden die volgen na politionele vaststellingen. Het is jammer dat ik opnieuw een maatregel moet nemen tegen een religieuze instelling in onze stad, maar de wet geldt voor iedereen."

"Onze gezondheid staat voorop. Ik blijf in goede dialoog met alle gemeenschappen in onze stad om deze situaties te vermijden. Het is daarom ook een goede zaak dat het laatste ministeriële besluit helder is", aldus nog De Wever.