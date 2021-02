Dieptepunt aantal toeristische  overnachtingen in Vlaams-Brabant

De cijfers liegen er niet om; door de coronapandemie en de bijhorende maatregelen daalde het aantal toeristen met ruim 65 procent, en het aantal overnachtingen met 60 procent. Opvallend, want in de rest van Vlaanderen zakte het aantal toeristische overnachtingen met 50 procent.



Nochtans was 2020 goed gestart. Toen de eerste coronamaatregelen van kracht werden, moesten de hotels in het voorjaar dicht. In juni mochten ze terug openen en kwamen de boekingen bij de logies terug vlot binnen, maar door de sluiting van de grenzen was enkel binnenlands toerisme mogelijk. Vooral de logies in de Groene Gordel en kunststad Leuven zijn fel gedaald. In het Hageland was de schade minder groot.

Het provinciebestuur wil dit voorjaar en deze zomer inzetten op wandelen en fietsen en hoopt met het WK wielrennen in september onze provincie extra in de verf te zetten.