Federale regering heeft akkoord over projecten waarvoor ze rekent op Europees relancegeld

De federale regering is het eens geraakt over een lijst met projecten die ze wil laten financieren door het Europese relancefonds. In totaal ontvangt ons land 5,95 miljard euro uit het nieuwe Europese relancefonds, het akkoord van vandaag slaat op het federale luik, goed voor 1,25 miljard. De lijst van de federale regering is goed voor 1,6 miljard euro, iets meer dus. Hoe dan ook is het de Europese Commissie die uit de federale lijst haar definitieve keuze zal maken.