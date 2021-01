Frans succesboek vertaald in het Nederlands: Sylvain Tesson op zoek naar "De sneeuwpanter"

Als de dierentuinen weer open mogen, kunt u de sneeuwpanter nochtans gewoon bewonderen in Planckendael of in Paira Daiza. Wie op het internet naar afbeeldingen zoekt, vindt vooral foto’s ... uit de zoo.

In het wild is de panthera uncia een kwetsbare soort. Er leven nog amper 4 tot 5.000 dieren in Azië, tussen Mongolië in het noorden en de Himalaya in het zuiden. Tesson schrijft dat er wellicht meer mensen met een bontjas van sneeuwpantervel zijn dan sneeuwpanters zelf…