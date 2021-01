Alle testresulaten bekend in Hamont-Achel: op WICO Campus geen nieuwe coronabesmettingen vastgesteld

Zondag volgt er een tweede testronde in Achel. "Voor Hamont gaan we geen tweede test doen", zegt burgemeester Rik Rijcken. "Maar in Achel zal dat zondag wel gebeuren. Ik hoop wel dat iedereen die gevraagd wordt om te komen, effectief komt. Want dat was vorige keer niet het geval en dat is toch belangrijk."