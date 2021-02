Gentse alcoholpreventie kijkt uit naar start Tournée Minérale: “Een uitdaging voor wie gewoon is om regelmatig te drinken”

“Voor je gezondheid drink je best geen alcohol. Wil je het in het algemeen gezond houden, dan beperk je het best tot 10 glazen alcohol per week en plan je alcoholvrije dagen in.”

Tournée Minérale kan daar volgens de Gentse preventiedienst bij helpen: “Ondertussen hebben een aantal mensen ontdekt dat ze toch iets meer aan alcohol vasthangen dan ze zelf vermoeden. Dan doet het deugd om dit te ervaren en het in een haalbaar perspectief te plaatsen. Als je gewoon bent om regelmatig te drinken vormt het een uitdaging, want we doen het niet alleen maar in groep. We merken dat het drinkgebruik na die maand toch ook wat afneemt voor een langere tijd. Het is dus niet zo dat we er in maart massaal allemaal terug invliegen.”

Beluister hier het gesprek met Marc Tack in 'Start Je Dag' op Radio 2 Oost-Vlaanderen: