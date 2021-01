Gentse vogelkenner brengt natuur binnen in woonzorgcentra: “Ze kunnen vanuit hun bed vogels spotten”

Later wil Broddelez ook nog verschillende activiteiten organiseren voor de bewoners. “We willen in de lente bijvoorbeeld samen met de mensen nestkastjes maken. Het is belangrijk om de mensen bezig te houden en om met hen de natuur in te gaan. We gaan zelfs bekijken of we de beplanting in de buurt van de verschillende centra kunnen bijwerken zodat het nog meer dieren aantrekt.” In de nabije toekomst komen er ook nog vogelhuisjes en voederplekken aan woonzorgcentra in Wetteren en Lochristi. “En ik hoop dat er nog veel volgen.”