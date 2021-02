Gezocht: West-Vlaamse meisjes tussen 9 en 11 die willen acteren in spin-off Eigen Kweek

"De producenten van Eigen Kweek hebben mij gevraagd om een spin-off te maken rond het personage van politieagente Chantal,", zegt Sercu aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Chantal wordt gespeeld door Maaike Cafmeyer, een goede vriendin van mij. Ik heb dus niet lang getwijfeld om ja te zeggen tegen de producenten."

De nieuwe reeks zal "Chantal" heten. "Dat personage zal zowat de enige link zijn tussen de nieuwe serie en Eigen Kweek", zegt Sercu. "Over het verhaal zelf kan ik nog niet veel verklappen. Wat ik wel al kan zeggen, is dat Chantal niet meer in Heuvelland zal wonen. Ze is verhuisd maar ze woont wel nog in de Westhoek. De reeks speelt volledig af in de streek rond Alveringem en Veurne, de dunstbevolkte politiestreek van ons land."