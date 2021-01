Grondwettelijk Hof: ook elektrische rolstoelen, steps en hoverboards hebben verplichte verzekering nodig

En net daar ziet het Grondwettelijk Hof een probleem. Het Hof had een vraag gekregen van de rechtbank van Oost-Vlaanderen, over twee zaken waarin er discussie was over die snelheidsbepaling. De eerste zaak ging over een man die met een bromfiets klasse A reed zonder verzekering. De man werd daarvoor veroordeeld, maar ging in beroep. Hij vond het niet eerlijk dat zijn bromfiets wél verzekerd moet zijn, en steps of elektrische fietsen niet, terwijl die even snel kunnen rijden. De tweede zaak ging over een man die was veroordeeld omdat hij met een hoogtewerker reed die niet verzekerd was. Maar, argumenteerde de man: die hoogtewerker kan niet sneller dan 25 en is geen bromfiets, en dus is een verzekering niet nodig.