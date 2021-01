"66 procent effectiviteit": hoe goed werkt het vaccin van Johnson & Johnson nu precies?

Het coronavaccin van Johnson & Johnson (of Janssen Pharmaceutica) biedt dus 66 procent bescherming tegen een symptomatische infectie met het coronavirus. Dat getal is een gemiddelde score: in de Verenigde Staten was het 72 procent, in Latijns-Amerika 66 procent en in Zuid-Afrika 57 procent. De cijfers hebben betrekking op dag 28 na de vaccinatie. Aan de studie namen 43.783 mensen deel, allen ouder dan 18.

66 procent klinkt misschien weinig maar als we kijken naar de bescherming tegen een ernstige vorm van Covid-19, dan loopt het cijfer al op tot 85 procent. Johnson & Johnson (J&J) meldt dat het zelfs (zo goed als) volledige bescherming biedt tegen de meest ernstige gevallen van Covid-19 die leiden tot ziekenhuisopname en sterfte. Samengevat: met het vaccin in je bloed, kan je eigenlijk zeker zijn dat je niet ernstig ziek zal worden.

Bovendien, zo zegt J&J, vonden de klinische tests van Pfizer en Moderna - die elk ongeveer 95 procent effectief waren - voornamelijk plaats in de VS, en in een periode waarin er nog geen nieuwe varianten waren opgedoken.