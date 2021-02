In Oud-Heverlee komen oudere mensen opnieuw buiten dankzij een riksja

"We willen de minder mobiele inwoners van Oud-Heverlee een rit met een riksja aanbieden zodat ze weer buiten kunnen komen", vertelt initiatiefnemer Luc Gadeyne. Hij kwam op het idee tijdens een citytrip in het Deense Kopenhagen waar dat initiatief al langer bestaat. "Op die manier kunnen ouderen dingen doen die voor ons heel gewoon zijn. Iets gaan drinken op een terras bijvoorbeeld of naar de markt gaan, het bos intrekken, genieten van toevallige ontmoetingen op straat. Met de riksja kunnen ze ook gewoon eens naar de winkel en zelf groenten uitkiezen om soep van te maken. Of we kunnen hen naar de bank of de kapper brengen. Heel wat oudere mensen kunnen dat niet meer en zitten vast in hun zetel."