Zele voert "sneeuwstraten" in waar de sneeuw mag blijven liggen: "Zoals speelstraat, maar dan in de winter"

De partij van Kim Van Cauteren zit in de oppositie in Zele, maar de meerderheid was haar voorstel onmiddellijk genegen en even werden de politieke meningsverschillen opzijgezet om het idee uit te werken. Om kinderen die geen sneeuwspullen hebben een beetje vooruit te helpen, heeft de gemeentelijke uitleendienst zelfs enkele sleeën aangekocht. Toch nog een kleine waarschuwing: zelfs in een sneeuwstraat moeten de voetpaden sneeuwvrij gemaakt worden. Zo hebben de kinderen meteen een taakje ...

Een sneeuwstraat is een vrij nieuw concept. In Oost-Vlaanderen kan je in Eeklo al zo'n sneeuwstraat aanvragen. En ook in West-Vlaanderen zijn er al enkele gemeenten waar het kan. Misschien krijgt Zele nog wel navolging?