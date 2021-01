Grenscontroles en gesloten winkels in Maasmechelen om mogelijke relschoppers tegen te houden: "Op het ergste voorbereid"

Komen er in Maasmechelen straks of morgen relschoppers op straat of niet? Dat is een vraag die erg leeft in de gemeente, zeker bij handelaars maar ook bij inwoners. De lokale en federale politie hebben in elk geval al voorzorgsmaatregelen genomen. In een aantal straten gaan winkels dicht of hebben handelaars hun uitstalramen leeggemaakt. Om te vermijden dat relschoppers vanuit Nederland naar hier komen, zijn er ook controles aan de grens.