Commotie rond nieuwe Antwerpse politiecombi omdat korps zonder overleg gele vlakken introduceerde

Eerder deze week stelde de Antwerpse politie veertig nieuwe combi's voor. Opvallend was het zogenoemde Battenburgpatroon: een opvallend ruitjespatroon, met gele en blauwe vlakken. Aankoopprijs: 86.000 euro per combi. Maar of de combi's effectief de baan op mogen, is dus nog niet helemaal zeker. Niet omdat ze niet veilig zouden zijn, maar wel omdat de juiste procedure niet gevolgd zou zijn.