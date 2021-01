Langemark-Poelkapelle en Diksmuide schrappen alle activiteiten voor -12-jarigen tot aan de krokusvakantie

De coronabesmetting in de Vrije Basisschool in Langemark kwam begin deze week aan het licht. Tot nu toe zijn er 15 positieve gevallen, bij 2 van hen gaat het om de Britse variant van het virus. Het is nog wachten op alle testresultaten van de school, maar de kans is groot dat er nog meer leerlingen besmet zullen zijn. Om te vermijden dat die leerlingen in contact komen met kinderen uit andere scholen, worden alle activiteiten in Langemark-Poelkapelle geschrapt. Tot aan de krokusvakantie mogen kinderen jonger dan 12 ook die ene hobby niet meer uitoefenen.