Leerlingen van VTI Deinze maken eigen dartpijltjes: “Darts wordt almaar populairder en ook wij zijn fan”

De technische school beschikt over de juiste toestellen en materialen om zo'n pijltjes te maken: “Het is moeilijk om dat thuis te maken, want je moet al beschikken over een draaibank en een 3D-printer. Met het systeem waarmee wij werken op school, lukt dat wel.”

“De leerlingen waren natuurlijk enthousiast. En hun voorwaarde was om de pijltjes dan ook effectief te kunnen testen. Dat hebben we zeker gedaan. Na het project hebben we met het dartbord de pijlen getest en dat was een succes.”