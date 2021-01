Lierse chefs geven online kookles: "Je kan masterchef worden achter je eigen fornuis"

"Nu de horca al een tijd gesloten is, wilden we onze lokale chefs in de kijker te zetten", zegt Kirsten Mertes van JCI Lier, een groeo jonge ondernemers die het initiatief nam voor "Keukenlokaal". "Dat is een digitale school waarin we elke maand enkele video's op de mensen loslaten. Mensen thuis krijgen dan het gevoel mee in de keuken van de chef te staan, mee te roeren in zijn potten. Je kan masterchef worden achter je eigen fornuis" Elke maand is een andere chef aan de beurt.