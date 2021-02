Limburgse rivieren staan erg hoog door hevige regenval en smeltwater

In Herbricht (Lanaken) staat het water momenteel heel breed. In het verleden waren er al heel vaak overstromingen in de gemeente. Maar de laatste winters is het er droog. De winterbeddingen hebben hun werk gedaan. Cafébaas Rudi Smeets woont al 57 jaar in de gemeente. In al die jaren heeft hij 20 overstromingen meegemaakt. “5 binnenshuis en 15 buitenshuis”, vertelt hij. “De ergste was met Kerstmis in 1993. In huis stond het water toen 67 centimeter hoog en in het café 54 centimeter, want dat ligt wat hoger. We zijn toen na een aantal dagen geëvacueerd omdat we zonder water, elektriciteit en verwarming zaten.”

