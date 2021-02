Man die zichzelf spietste op hekken Kruidtuinpark, had hotel overvallen

De 22-jarige man werd vorige week vrijdag kort voor 06.00 uur aangetroffen op het hekken rond de Kruidtuin. De man was met zijn been op het hekken gespietst en de punt van de tralies had het hele been doorboord. Volgens de brandweer verleende de man totaal geen medewerking bij zijn bevrijding en moest de punt van het traliewerk afgezaagd worden, waarna de gewonde, met het smeedijzer nog in zijn been, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar verwijderden artsen de spies.

Korte tijd later bleek dat de man eigenlijk betrokken was bij een overval op Hotel Indigo aan het Rogierplein. Twee daders waren eerder die nacht het hotel binnengewandeld, hadden er de nachtreceptionist bedreigd en waren gevlucht met de twee kassa's. De beschrijving van één van de twee daders stemde overeen met het profiel van de gespietste man. In het Kruidtuinpark werd diezelfde ochtend ook zijn kompaan aangetroffen, bewusteloos en bebloed. Naast die man lagen de twee gestolen kassa's. Vermoedelijk was ook hij ten val gekomen.