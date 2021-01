Met AstraZeneca-vaccin is nu derde coronavaccin goedgekeurd, wat betekent dat voor onze vaccinatiestrategie?

De goedkeuring over de hele lijn is verrassend, want de laatste dagen was er veel te doen over de werkzaamheid van het vaccin bij 65-plussers. Er is voorlopig te weinig onderzoek gebeurd naar de werkzaamheid van dit vaccin bij de oudere bevolking. Het AstraZeneca-vaccin kan dus even goed werken bij ouderen, maar we weten het (nog) niet.