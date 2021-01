Naakte molratten spreken verschillende dialecten

"In de loop van het onderzoek, verloor een van onze kolonies redelijk kort na elkaar 2 koninginnen", zei Lewin. "In de anarchie die daarop ontstond, observeerden we dat de vocalisaties van de andere naakte molratten in de kolonie veel meer uit elkaar begonnen te lopen dan normaal. De samenhang van het dialect verminderde sterk en kwam pas terug een paar maanden later, toen een ander vrouwtje met een hoge status het overwicht had verworven als nieuwe koningin."



De onderzoekers denken dat de dialecten een sociale functie hebben. "De ontwikkeling van een gedeeld dialect versterkt de samenhang en het samenhorigheidsgevoel onder de naakte molratten van een bepaalde kolonie", zei Barker.

'Vreemdelingen' zijn immers niet welkom in een gevestigde kolonie naakte molratten. "Je zou zelfs kunnen zeggen dat deze dieren extreme xenofoben zijn", zei Lewin die al zo'n 20 jaar naakte molratten bestudeert. "Dit gedrag is waarschijnlijk het gevolg van de permanente voedselschaarste in de droge vlakten waarin ze leven in Oost-Afrika. Binnen hun eigen kolonie werken de knaagdieren echter in harmonie samen. Iedereen kent haar plaats en de taken die ze moet uitvoeren - en meestal voeren ze die ook naar behoren uit."

"Mensen en naakte molratten lijken veel meer gemeen te hebben dan tot nog toe gedacht werd", zo besloot Lewin. "Naakte molratten hebben een linguïstische cultuur die zich ontwikkeld heeft nog voor er van mensen sprake was. De volgende stap is uitzoeken welke mechanismen in de hersenen van de dieren die cultuur in stand houden, omdat dat ons belangrijke inzichten zou kunnen geven in hoe de menselijke cultuur zich ontwikkeld heeft."

De studie over de dialecten van de naakte molratten is gepubliceerd in Science. Bronnen: Dirk Draulans in 'Nieuwe feiten', persbericht van het MDC.