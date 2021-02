Hogere tarieven voor openbaar vervoer en GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen: dit verandert er op 1 februari

Zoals ieder jaar verhogen vervoersmaatschappijen NMBS en De Lijn op 1 februari hun tarieven.

Bij De Lijn worden onder andere het m-ticket en de tienritten m-card duurder. De prijs van het m-ticket, dat je koopt via de app of de website van De Lijn, stijgt van 1,80 euro naar 2 euro. De tienritten m-card, ook verkrijgbaar via de app of de website, wordt 16 euro in plaats van 15 euro. Ook verschillende abonnementen, de Omnipassen (24-65 jaar en 65+) en de Buzzy Pazz 6-11 jaar, worden duurder. Raadpleeg al de tariefwijzigingen hier.

Bij NMBS worden de abonnementen ongeveer 2 procent duurder en ook de standaardtickets stijgen 0,65 procent in prijs. Forsere prijsstijgingen zijn er bij de speciale Youth Holidays-passen, waarmee jongeren tot 26 jaar tijdens de schoolvakanties onbeperkt met de trein kunnen reizen. Vanaf 1 februari betaal je daarvoor 18 euro voor één week of 29 euro voor één maand. Ook voor rittenkaarten stijgt de prijs, maar dat kan je omzeilen door die tickets online te kopen in plaats van op papier.

De prijzen van losse tickets voor senioren (7,20 euro heen-en-terug), jongeren (6,60 euro) en om de fiets mee te nemen (4 euro) blijven ongewijzigd.