Emmy-, Tony- en Oscarwinnares Cicely Tyson overleden

Cicely Tyson werd in New York geboren en werkte aanvankelijk als fotomodel. In de jaren 60 was ze de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die een hoofdrol speelde in een televisieserie. In de dramareeks "East Side/West Side" vertolkte ze een secretaresse. Tijdens haar carrière heeft ze altijd geweigerd om onderdanige rollen te spelen.

Tyson werd in 1973 genomineerd voor een Oscar voor haar rol in de dramafilm "Sounder". Toen greep ze naast de prijs, maar in 2018 werd ze geëerd met een ere-Oscar voor haar hele carrière (zie foto boven).

Twee jaar eerder kreeg ze een Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding voor burgers in de VS, uit de handen van toenmalig president Barack Obama.