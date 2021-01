Onbekenden storten tuin van huis vol met tonnen bouwafval: "Alle moed voor renovatie verloren"

Nadine Mulumba uit Ganshoren kocht in 2019, samen met haar toenmalige partner, een huis aan de Kerkhofstraat in Sint-Pieters-Leeuw. Er werden plannen getekend voor de renovatie, maar intussen liep de relatie van Nadine op de klippen. Het huis bleef onbewoond. Toen Nadine onlangs een kijkje ging nemen zonk de moed haar in de schoenen: heel de tuin is volgestort met bouwafval.