Ontsnapte kangoeroe stuitert twee uur lang door centrum van Genk

De telefoon bij het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen stond roodgloeiend. “Ook de politie heeft tientallen oproepen binnengekregen”, vervolgt Damiaens. “Half Genk heeft de kangoeroe zien passeren. Hoe gek het zicht ook was, een wallaby houden is niet illegaal. We kennen de eigenaar en weten dat het dier een prachtig verblijf heeft. Blijkbaar heeft hij een manier gevonden om te ontsnappen. De eigenaars hebben zich dan ook onmiddellijk gemeld.”



Het schuchtere dier liet zich niet gemakkelijk vangen, en dwong de medewerkers van het Natuurhulpcentrum om maar liefst twee uur achter hem aan te lopen. “Op een bepaald moment huppelde het dier richting de Hasseltweg, en vluchtte hij natuurgebied De Maten in. Toen hebben we het maar opgegeven. Niet veel later spotten we hem opnieuw in het centrum, waarna hij naar het binnenplein van een appartementencomplex sprong. Uiteindelijk hebben we het beestje daar met schepnetten kunnen vangen. Eind goed, al goed.”