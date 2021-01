Ook West-Vlaamse politiezones zetten zich schrap voor eventuele rellen dit weekend

In Roeselare en Brugge lijkt er niet meteen iets gepland, maar toch zullen agenten een extra oogje in het zeil houden. In Oostende zal er sowieso meer politie aanwezig zijn door het WK Veldrijden. In Kortrijk zijn er wel aanwijzingen dat onruststokers iets van plan zijn.

"Hoe dom is dat", reageert burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) ontzet. "Dat is echt een slag in het gezicht van de mensen die al maanden hun best doen om de maatregelen te volgen. De relschoppers zijn er gewoon op uit om zaken te vernielen en amok te maken. Dat maakt mij echt boos. Ze zouden hun energie beter steken in nuttige bezigheden, zoals vrijwilligerswerk in een vaccinatiecentrum. Corona is de vijand, vecht daar een beetje tegen in plaats van op straat."