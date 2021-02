Oost-Vlaamse volksjury veroordeelt man tot 28 jaar cel: “Zelden zo weinig spijt in een assisenzaak gezien”

De gruwelijke feiten vonden plaats op 23 maart 2019 in een appartement in de Baudelostraat in Gent. De dader vluchtte daarna naar Doornik, waar hij 3 dagen later werd opgepakt. In het begin ontkende de Iraanse man de feiten. Hij verklaarde dat hij niet eens in Gent geweest was. Later kwam hij uiteindelijk terug op zijn eerste verklaring en gaf hij toe dat hij wel degelijk het slachtoffer kende en had dood gestoken. Volgens de beklaagde wilde het slachtoffer hem verkrachten. “Ik wilde hem daarom bang maken”, verklaarde hij. “Met een mes ja, want mijn handen zijn te zwak. Ik weet niet wat ik allemaal gedaan heb. Ik was niet onder invloed en had niets gebruikt. Mijn hoofd heeft toen niet gewerkt.”