Oostenrijker laat fortuin na aan Frans onderduikdorpje dat hem redde van de nazi's

In 1943 arriveerde de jonge, Oostenrijkse Eric Schwam met zijn ouders en grootmoeder in het bergdorpje Chambon-sur-Lignon. Het joodse gezin was op de vlucht voor het Duitse naziregime, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog grote delen van Europa bezette.

Het is onduidelijk hoe de familie Schwam het dorpje bereikte. Voor aankomst verbleef het gezin in het militair transitkamp voor buitenlandse, joodse vluchtelingen Rivesaltes. In 1942 sloot Rivesaltes de deuren en slaagde de familie erin Chambon-sur-Lignon te bereiken.