Antwerps parket waarschuwt: "Wie oproept om te gaan rellen wordt streng aangepakt"

Er wordt op de sociale media opgeroepen om volgend weekend samen te komen om op een gewelddadige manier te protesteren tegen de geldende coronamaatregelen. Daarbij wordt opgeroepen tot rellen en tot plunderingen.

Het Antwerpse parket waarschuwt dat ze streng optreden tegen zulke oproepen. "Aanzetten tot geweld en vernielingen is strafbaar", aldus Kristof Aerts van het parket. "We zijn nu al bezig met de mensen die zich daar schuldig aan maken te identificeren." Overtreders riskeren een arrestatie met een voorleiding bij de onderzoeksrechter of een dagvaarding in snelrecht.

Daarnaast zal het parket ook tijdens eventuele gewelddadige protesten dit weekend naar eigen zeggen "snel, streng en kordaat handelen".