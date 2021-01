Extra kosten bij Britse webshops: "Postbode of koerier die het pak aflevert, rekent btw of invoerrechten aan"

An Peters uit Gent koopt wel eens producten bij webshops in het Verenigd Koninkrijk. Ze verwittigt De Inspecteur dat niet alle webwinkels duidelijk zijn over wat het kost om een pakje naar België te sturen.

Inspecteur Sven Pichal neemt ook de proef op de som. Hij shopt zelf bij een aantal populaire webshops. Hij merkt meteen dat het onduidelijk is hoeveel je als Belgische consument moet betalen voor goederen die uit het VK komen.

Uiteenlopende berichten op webshops

In een aantal webshops zijn Belgen (voorlopig) niet meer welkom als Europese consument. 'Liz Earle', een webshop die voornamelijk cosmeticaproducten verkoopt, zet deze mededeling online: "Due to restrictions, we are unable to ship to addresses outside of the UK." Vanwege beperkingen verstuurt de webshop geen goederen meer naar adressen buiten het VK.

Pichal vindt ook een pak webshops waar hij wel nog dingen kan bestellen. Op de webshop van 'Lakeland.co.uk', staan er onder meer spullen om te koken in de aanbieding. De Inspecteur koopt er bakvormen voor net geen 30 pond. Maar als hij de bestelling plaatst, gebeurt er iets vreemd. "Net voor ik wil betalen, zakt de prijs. Ik lees elders op de site deze boodschap: 'VAT is deducted at the point of ordering. Our charges cover export only - EU countries may charge customs duties.' De Britse btw wordt dus geschrapt, het product wordt zo'n 5 pond goedkoper, maar je krijgt wel de verwittiging dat er in het land van de bestemmeling wellicht btw en misschien ook taksen zullen bijkomen."

De Inspecteur shopt ook nog bij 'George.com', een eerder goedkope kledingwinkel. "Daar bestel ik een pyjama. Ik ben benieuwd of ook daar de prijs plots zal zakken. Niet dus, maar ik krijg wel dit te lezen: 'The total amount you pay includes all applicable customs duties & taxes. We guarantee no additional charges on delivery.' De webshop verzekert me dat hun prijs alle taksen en btw omvat en er dus geen extra kosten bijkomen."

Ondertussen zijn de twee pakketten toegekomen. Net voor aflevering van de bakvormen kreeg Sven een sms van koerierdienst DHL om de extra kosten over te schrijven, daarna zou het pakket geleverd worden. De belofte die hij kreeg van 'George.com' lijkt te kloppen. Het pakket werd geleverd zonder extra kosten te moeten betalen.

VK staat gelijk met VS of China of Australië

De Inspecteur wordt niet wijzer van de werkwijze van de Britse webshops. De bedrijven hanteren andere manieren om de bijkomende kosten in rekening te brengen.

Francis Adyns van de FOD Financiën weet hoe het zit. "Het VK staat sinds 1 januari gelijk met VS of China of Australië. Wie daar iets bestelt dat duurder is dan 22 euro moet daar de Belgische btw op betalen. En op pakjes die meer dan 150 euro waard zijn, komen daar ook nog eens invoerrechten bij."

Binnenkort moet je zelfs bij elke aankoop bijkomende kosten betalen. "Vanaf de zomer betaal je op alle producten die je online bestelt btw, vanaf 0 euro dus. Dat geldt dan niet alleen voor de bestellingen uit het VK, maar ook uit alle andere niet EU-landen", zo weet Adyns.

Wanneer betaal je nu die btw?

Je moet als consument dus sowieso btw betalen als je een aankoop doet vanaf 22 euro. En de Belgische btw, dat is vaak 21 procent, maar soms ook 0, of 6 procent, dat hangt af van het product.

Maar wanneer betaal je die kosten? De Inspecteur zou de kosten bij de een webshop pas moeten betalen als de goederen bij hem thuis worden geleverd. De andere webshop beweert dat alle taksen al in de prijs zijn verrekend.

Volgens Adyns is er maar één correcte manier. "Die eerste webshop doet het juist. Die btw bijvoorbeeld, die kan pas bepaald worden bij de aflevering. Want de btw moet berekend worden op basis van de aankoopprijs plus de eventuele invoerrechten. De btw wordt berekend op die som."

En aan wie moet ik dan die btw of die invoerrechten betalen? "Meestal zal dat aan de postbode of de koerier zijn die het pak komt afleveren. Zij geven jou daar een kwitantie voor. En zij zorgen dat dat geld bij de douane terecht komt", aldus Adyns. Maar het kan dus ook dat er een akkoord is tussen de webshop en de koerierdienst, dat die laatste de kosten voorschiet. Bij zo'n regeling zal je dan gevraagd worden de kosten voordien over te schrijven, zoals het bij het pakketje van Sven het geval was.

Luisteraars Jan Rupus uit Antwerpen krijgt van de webshop waar hij bestelt te horen dat hij enkel btw zal moeten betalen en geen invoerrechten. Reden: De producten zijn in de UK gemaakt. Klopt dat? Adyns: Voor goederen die volledig vervaardigd zijn in de UK of geassembleerd zijn met grondstoffen uit de UK zijn er inderdaad geen invoerrechten. Het is niet aan de consument maar aan de producent om te bewijzen dat zijn grondstoffen uit de UK komen."

Ook voor verzendingen tussen particulieren zonder commercieel karakter betaal je geen extra kosten als de waarde onder de 45 euro ligt.

"All-in"

"Wanneer de webshop niets over extra kosten vermeldt, mag je ervan uitgaan dat je achteraf nog de invoerrechten, de btw en de kosten voor de douaneformaliteiten moet bijbetalen", zegt Adyns.

Maar sommige webshops vermelden een 'all-inprijs' en beweren dat er geen extra kosten meer bijkomen.

"Er zijn inderdaad webwinkels die afspraken maken met de koerierbedrijven, en die alle kosten al vervatten in de aankoopprijs", zegt Adyns. "Het probleem is dat de douane niet weet of er zo'n akkoord is."

Ook voor jou als klant is het niet duidelijk. "Je kunt alleen voortgaan op wat de webshop zegt. En we weten helaas dat sommige webshops daar niet eerlijk over communiceren", zegt Adyns. Er bestaat dus nog altijd een kans dat je achteraf moet bijbetalen.

Wat zijn douanekosten?

Er is ook verwarring over dat woord douanekosten. Een aantal webshops rekenen nu een extra aan, maar dat is niet het bedrag dat via de douane naar de staat gaat, wel naar hun eigen kosten om alle paperassen te regelen.

Adyns bevestigt dat webshops nu inderdaad met bijkomende kosten worden geconfronteerd. "Zij moeten alle bestellingen doorgeven, formulieren invullen en ze rekenen daar vaak een extra kost voor aan. Ze noemen dat dan 'douanekosten', maar dat is dus niet het bedrag dat naar ons komt. Wij verwachten invoerrechten (of douanerechten) en dus die btw en soms ook nog accijnzen. Maar we heb niets te maken met zo'n surplus."

Enkele luisteraars van De Inspecteur schrikken ook over extra kosten die ze op een pakketje moeten betalen, nochtans plaatsten ze hun bestelling bij een Belgische of Duitse webshop. Maar die versturen zonder het te melden via de UK. Adyns: "Dit is een probleem dat we al uit het verleden kennen met webwinkels die bijvoorbeeld leveren uit China. Vaak is dat niet duidelijk voor de consument. In deze is het aan de consument om na te gaan van waar het goed zal komen".

In dit filmpje legt de FOD Financiën alles over de extra kosten en taxen nog eens duidelijk uit. Je kan zelf ook nagaan aan welk tarief je product onderworpen is. Via deze tariefbrowser van de FOD Financiën kan je nagaan hoeveel invoerrechten je zal moeten betalen. Let wel, elk type product heeft een andere code. De invoerrechten verschillen van product tot product.