Patiënten AZ Sint-Lucas Brugge moeten vanaf nu chirurgisch mondmasker dragen

"Wij stellen vast dat de stoffen mondmaskers niet genoeg aansluiten of filteren, in tegenstelling tot het chirurgisch mondmasker. Het is ook zo dat mensen hun stoffen mondmasker vaak meerdere dagen dragen. Bij een chirurgisch mondmasker gaan ze veel sneller merken dat het vuil en dus niet meer vers is. Wij willen dat de patiënten zo'n mondmasker dragen tijdens een consultatie, maar ook als ze opgenomen zijn in het ziekenhuis en verzorgd worden door onze medewerkers."