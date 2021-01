"Ik bracht mijn laptop binnen voor herstelling, maar hij werd vernietigd": hoe kon deze pijnlijke fout gebeuren?

Oude procedure



“Dat was toen inderdaad de procedure” zegt Camille Depuydt van Coolblue België. “De klant kreeg de mail met de prijsopgave. Indien hij niet reageerde, volgden er nog twee herinneringsmails. Kwam er dan nog geen antwoord of bewijs van betaling binnen de 2 weken, dan werd het toestel gerecycleerd."

De laptop van Luc is dus niet echt vernietigd. De onderdelen worden gebruikt om andere computers te herstellen. "De termijn van 2 weken is het gevolg van onze snelle manier van werken" zegt de manager. "Normaal gezien speelt dat in het voordeel van de klant, want zo heeft die sneller zijn herstelde toestel terug."

Nieuwe procedure

Coolblue snapt dat de werkwijze niet ideaal is en past op basis van deze klacht de procedure aan. “Voortaan zullen we de klant bellen als hij niet binnen de termijn antwoordt”, zegt Depuydt. “Als we de klant dan nog niet kunnen bereiken, sturen we hem het toestel terug op. Er zal dan wel een factuur voor het nazicht bij steken.”

Dankzij de nieuwe procedure heb je als klant dus de zekerheid dat je toestel niet vernietigd (gerecycleerd) wordt zonder dat je dat wil. “De klant heeft zo de keuze wat hij verder met het defecte toestel wil aanvangen.”

Coolblue zorgt ook voor een oplossing voor Luc, maar wel pas na een tussenkomst van "De inspecteur". “We moesten nagaan wat er precies fout is gelopen en dat nam even tijd in beslag, maar we hebben Luc intussen het aankoopbedrag van zijn computer teruggestort en zijn blij dat we onze service nu voor andere klanten kunnen verbeteren.

Les voor de consument

Goed dat Coolblue na wat aandringen met deze oplossing komt, maar we kunnen er ook allemaal een les uit trekken. Als we een toestel ter herstelling laten ophalen of binnenbrengen, is het goed om zelf goed na te vragen hoe ze jou zullen contacteren en wat de verwachte hersteltermijn is.

Vraag ook of je eerst wordt geïnformeerd over de kostprijs van de herstelling, als die niet onder garantie is en of er kosten verbonden zijn om jouw toestel terug te krijgen. In sommige gevallen moet je verzendingskosten betalen voor een toestel dat je niet wil laten herstellen.