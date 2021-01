Provinciale avondklok had vooral effect in stad Antwerpen, amper in andere gemeenten

Was het dan wel nodig om de avondklok in de hele provincie in te voeren, ook op plekken waar er op dat moment niet veel coronabesmettingen waren? Volgens Ward Kennes (CD&V), burgemeester van Kasterlee, alvast niet. "De avondklok had niet veel meerwaarde in de Kempen, omdat we toen minder besmettingen hadden. Er waren bij ons al maatregelen, zoals de mondmaskers en het vroeger sluiten van de horeca. Als je dan verder gaat dan wat strikt noodzakelijk is, is het gevaar dat mensen ook de andere maatregelen in vraag beginnen stellen."