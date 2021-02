Recyclagepark Strombeek verdwijnt: oppositie verwijt meerderheid chaotisch afvalbeleid 

Volgens schepen van Leefmilieu en Afvalbeleid Yves Verberck (Vernieuwing) is dit beleid net beter én is er een financieel voordeel voor de gemeente. “We krijgen nu een betere aanpak van de sluikstorten”, zegt Verberck. “Bij Intradura wordt er preventief gewerkt om sluikstorten te voorkomen. Maar Incovo beschikt over mobiele bewakingscamera’s en ruimt de sluikstorten in bijna alle gevallen ook binnen de dag op. Dat wordt niet door Intradura verzekerd en daardoor moesten tot nu onze eigen diensten sluikstorten opruimen", aldus Verberck.

Incovo neemt het recyclagepark aan de Humbeeksesteenweg over en zal het moderniseren en beheren. “Het recyclagepark in Strombeek is te klein en kan zo niet verder worden opengehouden. Dat van Koningslo ligt één kilometer verderop en wordt ook door Incovo uitgebaat. De tarieven zijn in alle recyclageparken van Incovo gelijk, van een prijsstijging is er dus helemaal geen sprake", besluit schepen Verberck.