Vijf doden bij brand in Roemeens ziekenhuis

Het vuur ontstond om 5 uur in de ochtend (4 uur bij ons) op de benedenverdieping van het ziekenhuis. "Er was veel rook en er was een kans dat het vuur zich zou uitbreiden naar de tweede verdieping", vertelde Orlando Schiopu, de commandant van de interventie-eenheid ter plaatse, aan de pers.

Daarom werden zo'n honderdtwintig patiënten en personeelsleden uit het ziekenhuis geëvacueerd. In het ziekenhuis worden ook veel coronapatiënten verzorgd. Verschillende artsen en verpleegkundigen hadden nog beschermkledij en mondmaskers aan toen ze in allerijl het ziekenhuis verlieten.

Zeker vijf mensen kwamen om het leven, allen patiënten. Drie van hen werden dood aangetroffen, een vierde slachtoffer werd eerst nog gereanimeerd, maar ook die patiënt is overleden. Later in de voormiddag werd nog een vijfde lichaam aangetroffen in een badkamer op de plek waar het vuur is ontstaan.

Er zijn ook verschillende gewonden, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Geen van hen zou echter brandwonden hebben opgelopen. Sommigen moesten daarna wel op de afdeling intensieve zorg opgenomen worden, omdat ze tijdens de evacuatie geen zuurstof meer toegediend konden krijgen. De meeste van de gewonden zijn naar andere ziekenhuizen in de hoofdstad overgebracht.

Het Matei Bals-ziekenhuis is een van de belangrijkste ziekenhuizen in Boekarest. Het was ook de plaats van de start van de vaccinatiecampagne in Roemenië. De brand is intussen geblust. De oorzaak is nog niet bekend.

Het is al het derde soortgelijke incident in Roemenië in enkele maanden tijd. In november vorig jaar kwamen nog tien mensen om het leven bij een brand op de afdeling intensieve zorg in een ziekenhuis in het noorden van Roemenië.