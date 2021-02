Eerstelijnszones selecteren vrijwilligers voor vaccinatiecentra: "Maar nog steeds mensen nodig"

"Vrijwilligers uit de medische sector, zoals apothekers, kinesisten of verpleegkundigen, gaan we vandaag vanuit de eerstelijnszone digitaal screenen", vertelt Gerits. "Via een online gesprek checken we de administratieve zaken, en vragen we naar het engagement van de vrijwilliger en wanneer hij of zij beschikbaar is. Vaak bestaan die medische profielen uit mensen die zelf ook werken in een ziekenhuis of woonzorgcentrum."

Of er een vergoeding aan vasthangt, is nog niet duideijk. De Vlaamse overheid is dat nog aan het bekijken. "We spelen daarom vooral in op het engagement", verduidelijkt Gerits. "Iemand die dit niet graag doet, houdt het al die maanden ook niet vol. We zijn blij met de huidige toeloop, maar mensen kunnen zich nog steeds aanmelden. Dat is nog steeds heel nodig."