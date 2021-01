Echtgenoot van eerste vrouwelijke Amerikaanse vicepresident Kamala Harris nu ook in woordenboek: de Second Gentleman

De verkiezing van Joe Biden en Kamala Harris als president en vicepresident van de Verenigde Staten is er een met een lijstje primeurs aan vastgekoppeld. Biden was tijdens zijn eedaflegging de oudste president ooit. En Harris was niet alleen de eerste vrouw die vicepresident werd, ze is ook de eerste vicepresident van Afrikaanse en Aziatische afkomst.

Met Harris als eerste vicepresidente kan ook haar echtgenoot Douglas Emhoff een primeur op zijn naam schrijven: hij is nu de eerste mannelijke partner van een vicepresident. In de VS is daarvoor de term Second Gentleman bedacht, zoals de vrouw van een vicepresident Second Lady wordt genoemd.

De term is nu ook opgenomen in de woordenboeken van de Amerikaanse uitgeverij Merriam-Webster. De definitie luidt: "De echtgenoot of mannelijke partner van een vicepresident of tweede in bevel over een land of jurisdictie."

Emhoff reageerde verheugd op Twitter. "Nu is het officieel", schreef hij in een tweet op zijn officiële kanaal als Second Gentleman. De gebruikersnaam van dat kanaal is overigens @SecondGentleman. Emhoff voegt er in zijn tweet nog een zinnetje aan toe, dat we eerder ook al in een tweet van zijn vrouw zagen: "Ik ben dan misschien de eerste, ik zal zeker niet de laatste zijn."