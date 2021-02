Steeds meer Limburgse jongeren gebruiken lachgas: nieuwe wet in de maak

Vorig jaar werden in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad 55 mensen betrapt met lachgas, dat zijn er 22 meer dan in 2019. In de zone Carma zijn er vorig jaar 129 mensen betrapt. Vooral jongeren gebruiken lachgas als roesmiddel. "Tijdens deze coronacrisis is dit een populair roesmiddel geworden bij jongeren", zegt Dorien Baens van politie LRH. "Voor ons is het niet gemakkelijk om het op te sporen, want marihuana en andere drugs kunnen we gemakkelijk aantonen via de speekseltest. Maar bij lachgas moeten we jongeren op heterdaad betrappen of het lachgas in hun vervoersmiddel vinden en kunnen aantonen dat ze het lachgas gebruiken als roesmiddel."