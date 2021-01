Studenten vragen meer financiële en andere hulp, rector Van Goethem (UA): "Die jongeren zijn als patrijzen uit de lucht geschoten"

"Het studentenleven is teruggevallen tot nul, en dat is heel erg zwaar voor de studenten", steekt Van Goethem van wal. "Tijdens de eerste lockdown dacht ik: ze zijn jong, ze mogen studeren en ze moeten tegen een stootje kunnen. Maar nu het zo lang duurt, moet je er toch oog voor hebben dat die jongeren in een belangrijke fase in hun leven zijn. Tijdens die vier à vijf jaar hoger onderwijs bouw je normaal gezien een heel sociaal netwerk uit, je gaat experimenteren en veel ervaring opdoen. Die jaren zijn zo belangrijk voor de ontwikkeling, maar straks hebben de studenten anderhalf jaar in huisarrest gezeten. Die jongeren zijn bij wijze van spreken als patrijzen uit de lucht geschoten."