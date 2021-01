A12 volledig afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagens, twee bestuurders bestelwagens zwaargewond

Eén van de vrachtwagenbestuurders die betrokken raakte bij het ongeval, doet het verhaal aan Radio 2 Antwerpen. "Een kleine Poolse bestelwagen heeft me aan hoge snelheid ingehaald en heeft zich dan in het gat gesmeten tussen mij en mijn voorligger", vertelt de man. "Maar daar stond alles stil, dus hij is er in volle snelheid tegenaan gebotst. Hij is omgekanteld op het andere rijvak. Ik heb nog proberen te remmen maar het was te laat."