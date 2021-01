Skipiste Snow Valley in de problemen door coronacrisis: "Elke maand 30.000 euro om sneeuw op temperatuur te houden"

De skipiste moest 25 oktober vorig jaar de deuren sluiten en is sindsdien niet meer open kunnen gaan. Zo mist Snow Valley zijn topmaanden, van de herstvakantie tot januari. "Zo goed als al mijn personeel is op dit ogenblik werkloos", getuigt zaakvoerder Cor Molin op Radio 2 Limburg. "Ik probeer de dagelijkse taken nu zo veel mogelijk zelf te doen. Dat gaat dan over het controleren van de sneeuw en de machinekamer. De sneeuw blijft overigens liggen en de verkoeling blijft lopen. Wat ik zelf kán doen, doe ik dus zelf."

De situatie zorgt, op zijn zachtst uitgedrukt, voor een financiële kater. "Er komen helemaal geen inkomsten binnen, en we zitten met een elektriciteitsrekening van maandelijks 30.000 euro om alles draaiende te houden.", legt Molin uit. "Da's een zeer zure appel. Wij steken er nu alles in wat we hebben, ook ons spaargeld. Ik wacht dus vol ongeduld op de dag dat we weer skiërs over de vloer krijgen."