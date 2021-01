Vier Nigeriaanse boeren winnen rechtszaak tegen oliegigant Shell

De vier Nigeriaanse landbouwers stapten in 2008 al naar de rechter. In een eerste rechtszaak oordeelde de rechter dat Shell niet aansprakelijk was voor de milieuschade. Vandaag, in beroep, dus wel.

"Dit is een overwinning voor de hele Nigerdelta, voor het Ogoni-volk, en voor iedereen die ons steunde", reageerde Eric Dooh, één van de vier boeren.

"Wij huilen hier van geluk", klonk het bij Milieudefensie. Directeur Donald Pols was vooral blij omdat nu bewezen is dat kleine boeren het kunnen halen van grote multinationals. "Ze kunnen niet langer ongestraft hun gang gaan in ontwikkelingslanden."

