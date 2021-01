Vlaamse regering breidt steunmaatregel bedrijven in moeilijkheden uit naar evenementensector

Bedrijven uit de evenementensector zullen een beroep kunnen doen op een Vlaamse steunmaatregel die eind vorig jaar al was uitgewerkt voor bedrijven in moeilijkheden. Tot nu toe viel de evenementensector uit de boot omdat ze vooral werkt met uitzendkrachten, jobstudenten en dienstenleveranciers. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) breidt de regeling voor bedrijven in nood uit die eind vorig jaar was voorgesteld.