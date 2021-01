Vogelgriep ontdekt in kalkoenbedrijf in Deerlijk: "Alle dieren zijn afgemaakt"

Het is de derde pluimveehouderij in West-Vlaanderen met vogelgriep. Eerder was er een besmetting vastgesteld in bedrijven in Menen, daarna ook in Diksmuide. Bij wilde vogels werd er ook al vogelgriep vastgesteld in Oostende en 19 andere plaatsen in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Luik.

Intussen is er nog altijd een ophokplicht voor pluimvee, ook voor mensen die maar enkele kippen houden.