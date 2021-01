Vrouw uit Zoutleeuw krijgt topfunctie bij de paus: "Aanstelling kwam uit de hemel gevallen"

“Het is geen voltijdse job, het is eerder een taak, een opdracht. En die kwam letterlijk uit de hemel vallen”, zegt Lemmelijn bij Radio 1. “Ik weet het pas sinds twee weken, toen ik rond het middageten naar boven ging om mijn mails na te kijken en er een Italiaanse mail bij was. Ik had ‘em bijna verwijderd want ik dacht dat het spam was”, lacht ze. “Maar er hingen een aantal bijlagen aan, en een van die bijlagen was de aanstelling in het Latijn, van paus Bénédictus En vorige week zat dan de officiële brief in de bus. In het Latijn geschreven op mooi dik papier en ingeleid met ‘summus pontifex’, de paus.”