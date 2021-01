Waarom er plots kippeneieren onder de motorkap van je auto kunnen opduiken

Elke week vindt garagist Freddy Van den Abbeele wel een ei onder de motorkap van een auto in zijn garage. "Ik denk dat het steenmarters zijn", legt Freddy uit. Van steenmarters is geweten dat ze graag onder de motorkap van auto's kruipen. Ze zouden daar de warmte opzoeken van de motor die heeft gedraaid. Dat is minder onschuldig dan het lijkt, want de diertjes zijn nogal vernielzuchtig. Heel wat mensen hebben af te rekenen met doorgeknaagde kabels en ook de dempingsmatten onder de motor worden wel eens stukgebeten. Maar waarom brengen die steenmarters ook eieren mee?