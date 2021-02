1 op de 5 websites van overheden en bedrijven makkelijk doelwit van hackers

“En daarop testten we op 21 verschillende manieren waarop je in de website kan inbreken. Dat deden we voor vier categorieën. Ten eerste keken we naar de veiligheid van de gebruiker die naar een website surft. Dan analyseerden we in welke mate een website gevoelige informatie vrijgeeft. Ten derde keken we of er bepaalde "poorten" naar de websites open staan. En uiteindelijk testten we de beveiligingsinstellingen, bijvoorbeeld hoe een bedrijf omgaat met valse mails”, legt Huysmans uit.