Sportjournalist Carl Berteele over WK Veldrijden in Oostende: "Het is hier een versterkte burcht, nog nooit meegemaakt"

Het hing even aan een zijden draadje, maar zaterdag en zondag wordt er toch gecrost in Oostende. Sportjournalist Carl Berteele is al sinds donderdagavond in de badstad om zich voor te bereiden op het WK. "De stad binnengeraken, was geen probleem", zegt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen. "We hebben wel een logboek gekregen. Dat is een soort draaiboek met allerlei regeltjes: wat mag er wel en wat mag er niet. Dat heb ik in mijn carrière nog nooit meegemaakt. In dat logboek staan vooral dingen die niet mogen dit jaar op het WK. Daar heeft het coronavirus helaas alles mee te maken."